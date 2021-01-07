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07 Ocak 2021 Perşembe 00:03:00 - Güncelleme:07 Ocak 2021 Perşembe 09:11:00

İdo Tatlıses ile evlilik hazırlığındaki Yasemin Şefkatli yeni hayatı için çizdi

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İdo Tatlıses ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli, aldığı mimarlık eğitimiyle kendi evini çizdi. Şefkatli, bir şirketle anlaşarak hayallerini gerçeğe dönüştürecek.

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, yeni hayatları için hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımlarını atan ünlü çift, düğün öncesi evleri için kolları sıvadı. Mimarlık mezunu olan Şefkatli, hayalini kurduğu evin tasarlanması için çizimlere başladı. Kendi istediği gibi iç dekorasyonu tasarlayan ünlü isim, bir mimarlık şirketiyle de hayalini gerçeğe dönüştürecek. Bu sene nikah masasına oturmayı planlayan ünlü çift, Kovid-19 salgınının seyrine göre tarih vereceklerini söyledi. Şefkatli, ‘’Kimsenin hayatını tehlikeye atmak istemiyoruz’’ dedi.

Etiketler : İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli İbrahim Tatlısesin oğlu İdo İbrahim Tatlıses magazin
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