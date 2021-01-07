Yasemin Şefkatli yeni hayatı için çizdi

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, yeni hayatları için hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımlarını atan ünlü çift, düğün öncesi evleri için kolları sıvadı. Mimarlık mezunu olan Şefkatli, hayalini kurduğu evin tasarlanması için çizimlere başladı. Kendi istediği gibi iç dekorasyonu tasarlayan ünlü isim, bir mimarlık şirketiyle de hayalini gerçeğe dönüştürecek. Bu sene nikah masasına oturmayı planlayan ünlü çift, Kovid-19 salgınının seyrine göre tarih vereceklerini söyledi. Şefkatli, ‘’Kimsenin hayatını tehlikeye atmak istemiyoruz’’ dedi.

