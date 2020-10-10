İdo Tatlıses 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturuyor

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’ten müjdeli haber geldi. Uçankuş TV’nin haberine göre; 3 yıldır birliktelik yaşayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin evlenmeye karar verdikleri öğrenildi.



Kısa bir süre sonra nikah masasına oturması beklenen çiftin kız isteme hazırlıklarına başladığı kaydedilirken, nikah kararında ailelerin etkili olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz eylül ayında kameralara yansıyan Yasemin Şefkatli, kendisine sorulan evlilik sorularına "İkimiz de daha çok genciz. Şu an her şey güzel gidiyor" cevabını vermişti.