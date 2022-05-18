İçimde bir Meryem var

Müzisyen Can Bonomo'yla mutlu bir evliliği olan oyuncu Öykü Karayel, 'Bir Başkadır' dizisinde hayat verdiği 'Meryem' karakteriyle ilgili konuştu. Karayel, "O insan içimde var bir şekilde. Nereden olduğunu bilmiyorum ama çok bilindik ve tanıdık. Bu doğrultuda bu işin buna çok fazla alan tanıdığını söyleyebilirim. Kendi adıma şanslı olduğumu düşünüyorum" dedi.

