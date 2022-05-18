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18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:00:00

İçimde bir Meryem var

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Müzisyen Can Bonomo'yla mutlu bir evliliği olan oyuncu Öykü Karayel, 'Bir Başkadır' dizisinde hayat verdiği 'Meryem' karakteriyle ilgili konuştu.

Müzisyen Can Bonomo'yla mutlu bir evliliği olan oyuncu Öykü Karayel, 'Bir Başkadır' dizisinde hayat verdiği 'Meryem' karakteriyle ilgili konuştu. Karayel, "O insan içimde var bir şekilde. Nereden olduğunu bilmiyorum ama çok bilindik ve tanıdık. Bu doğrultuda bu işin buna çok fazla alan tanıdığını söyleyebilirim. Kendi adıma şanslı olduğumu düşünüyorum" dedi.

Etiketler : İçimde bir Meryem var Can Bonomo Öykü Karayel
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