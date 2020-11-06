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06 Kasım 2020 Cuma 15:01:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 18:25:00

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile nişanlı olan Yasemin Şefkatli'den duyarlı yaklaşım

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İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile yıl sonunda nikah masasına oturmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli, düğün tarihinin belli olmadığını söyledi.

Kovid-19 vaka sayılarının artması sonucu tedirgin olduklarını dile getiren İdo Tatlıses ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli, "Sevdiklerimiz için iyi olmaya çalışıyoruz. Düğün yasak biliyorsunuz ki nikah yapılıyor sadece. Bir tarih belirlemiştik ama olmadı, şu an bunun konuşulacağı zaman değil" dedi.

 

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