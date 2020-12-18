İbrahim Tatlıses kız arkadaşı Gülçin Karakaya için kesenin ağzını açtı!... Barışma hediyesi pırlanta yüzük!

Sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı 26 yaşındaki kız arkadaşı Gülçin Karakaya için kesenin ağzını açtı... İzmir’de yaşayan Tatlıses'in sevgilisini İstanbul'a götürmediği ve bu nedenle aralarının bozulduğu söylenen çiftin, ayrılığı kısa sürdü. İkili, önceki gün ilişkilerine ikinci bir şans verdi.



AYAKLARI YERDEN KESİLDİ



Ünlü şarkıcı, kız arkadaşına barışma hediyesi olarak da beştaş pırlanta yüzük hediye etti. İbrahim Tatlıses, özel tasarım olan yüzük jestiyle Gülçin Karakaya’nın ayaklarını yerden kesti. Karakaya, ayrılık zamanında Tatlıses’i sosyal medyada takip etmeyi bırakırken, birlikte çekilmiş fotoğrafları da silmişti.