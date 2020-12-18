  • BIST
    1408.32
  • Dolar
    7,6425
  • Euro
    9,3638
  • Altın
    462,5800
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Oktay: Türkiye global şoklara karşı dayanıklılığını ispatladı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 53 milyonu geçti
Ukrayna donanmasına Türkiye imzası
"Biz bunların ciğerini biliriz, ciğerini..."
Ukrayna Savunma Bakanı'ndan flaş açıklama: Türk SİHA'lara ihtiyacımız var
"İmamoğlu bana büyük terbiyesizlik yaptı"
Kilosu 80 lira! Dışı zehirli içi lezzet deposu
Top oynarken tarihi mezar buldular
Yeni sanal müzeler ziyaretçilerini bekliyor
Bu Lamborghini'den sadece bir tane üretilecek
Burak Özçivit yeni yaşında gelen bağışlarla mutlu olacak
Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Sevda Erginci'nin yeni yıl heyecanı
Aylin Mavi'nin tetesi Hande Erçel!
Çocukların rol modeli anne babadır
Diyabet kanser riskini artırıyor
Boyun kütletmek felce neden olabilir
Şekerin hiçbir faydası yok
Tansiyonun ilacı ormangülü
İbrahim Tatlıses kız arkadaşı Gülçin Karakaya için kesenin ağzını açtı!... Barışma hediyesi pırlanta...
Alina Boz ve Burak Deniz'in rol aldığı Maraşlı'dan ilk tanıtım
Büyük Selçuklu'ya sürpriz transfer! İsmail Ege Şaşmaz sete çıktı
Son söz Acun Ilıcalı'da...
Demet Şener: İnsanın evi gibisi yok
Eser Yenenler'den şaşırtan açıklama: Aşı bulunana kadar çocuk yapacağız
18 Aralık 2020 Cuma 06:12:00 - Güncelleme:18 Aralık 2020 Cuma 16:59:00

İbrahim Tatlıses kız arkadaşı Gülçin Karakaya için kesenin ağzını açtı!... Barışma hediyesi pırlanta yüzük!

ABONE OL

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı Gülçin Karakaya ile barıştı. Tatlıses, kız arkadaşına beştaş yüzük hediye etti.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı 26 yaşındaki kız arkadaşı Gülçin Karakaya için kesenin ağzını açtı... İzmir’de yaşayan Tatlıses'in sevgilisini İstanbul'a götürmediği ve bu nedenle aralarının bozulduğu söylenen çiftin, ayrılığı kısa sürdü. İkili, önceki gün ilişkilerine ikinci bir şans verdi.

AYAKLARI YERDEN KESİLDİ

Ünlü şarkıcı, kız arkadaşına barışma hediyesi olarak da beştaş pırlanta yüzük hediye etti. İbrahim Tatlıses, özel tasarım olan yüzük jestiyle Gülçin Karakaya’nın ayaklarını yerden kesti. Karakaya, ayrılık zamanında Tatlıses’i sosyal medyada takip etmeyi bırakırken, birlikte çekilmiş fotoğrafları da silmişti.

Etiketler : İbrahim Tatlıses kız arkadaşı İbrahim Tatlıses Gülçin Karakaya magazin
Hükümsüz'de rol almaya hazırlanan Hande Doğandemir'den yeni yıla yeni imaj

Hükümsüz'de rol almaya hazırlanan Hande Doğandemir'den yeni yıla yeni imaj
İşleri açıldı

İşleri açıldı
Çocuklar için buluştuk

Çocuklar için buluştuk
Aşk 101'in yıldızı İpek Filiz Yazıcı'dan kafa karıştıran paylaşım

Aşk 101'in yıldızı İpek Filiz Yazıcı'dan kafa karıştıran paylaşım
Yüsra Geyik'in köşk isteği

Yüsra Geyik'in köşk isteği
Gürgen Öz'ün 'Zoraki Misafir' heyecanı

Gürgen Öz'ün 'Zoraki Misafir' heyecanı
Müstakbel kayınvalideyle eğlence...

Müstakbel kayınvalideyle eğlence...
Agresif sevgili

Agresif sevgili
Hazal Filiz Küçükköse'den pandemide müzik... Piyanosunun başına geçti

Hazal Filiz Küçükköse'den pandemide müzik... Piyanosunun başına geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER