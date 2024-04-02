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02 Nisan 2024 Salı 07:31:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 07:31:00

İbrahim Tatlıses bir kez daha evleneceğini duyurdu

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Sanatçı İbrahim Tatlıses, beşinci kez evlilik kararı aldı.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, beşinci kez evlilik kararı aldı. Oğlu İdo Tatlıses'le Yasemin Şefkatli'nin ikiz çocuklarını geçtiğimiz ay kucağına alarak onuncu kez dede olan Tatlıses radikal bir karar aldı. 72 yaşındaki Tatlıses, sosyal medya hesabından evleneceğini duyurdu. Tatlıses, "Duyduk duymadık demeyin tüm bekarlara selam olsun. Ben evleniyorum" dedi. Tatlıses daha önce Adalet Sara, Perihan Savaş, Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız'la evlenip boşandı.

Etiketler : sanatçı ibrahim tatlıses evlilik
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