İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza için geri dönüş yok! 'Barışmamak üzere ayrıldık'
Basketbolcu İbrahim Kutluay, iki yıldır birlikte olduğu Edvina Sponza ile yollarını ayırdıklarını açıkladı: ‘'Birçok kez ayrılıp, barıştık ama bu kez bitti.''
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, yaptığı açıklamayla şaşırttı. Önceki akşam Bebek’te görüntülenen Kutluay, bir dargın bir barışık birliktelik yaşadığı Edvina Sponza ile ayrıldıklarını ilk kez açıkladı. Yaklaşık iki senedir Edvina Sponza ile ilişkisi olan İbrahim Kutluay, kız arkadaşının sorulması üzerine “Edvina ile ayrıldık” dedi. Başarılı basketbolcu, bu durumun geçici bir ayrılık olup olmadığı yönündeki sorulara ise ‘’Vallahi ayrıldık. İlk ayrılmamız değil. Birçok kez ayrılıp barıştık ama artık bir daha barışacağımızı sanmıyorum” diyerek ilişkilerine kesin bir kararla son verdiklerini açıkladı. Edvina Sponza cephesinden ise bu karara nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.
RECEP ASLAN
- Karantina bitti! Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler evine döndü
- Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlilikleri ile örnek oldular
- Böyle bir korku yaşamadım
- Yusuf Güney yeni projesini açıkladı! Barış Manço'nun bayrağını devir alacağım
- İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza için geri dönüş yok! 'Barışmamak üzere ayrıldık'
- Didem Soydan ile birlikteliği gündem olmuştu... Ev alışverişi Burak Deniz'den