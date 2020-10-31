İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza için geri dönüş yok! 'Barışmamak üzere ayrıldık'

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, yaptığı açıklamayla şaşırttı. Önceki akşam Bebek’te görüntülenen Kutluay, bir dargın bir barışık birliktelik yaşadığı Edvina Sponza ile ayrıldıklarını ilk kez açıkladı. Yaklaşık iki senedir Edvina Sponza ile ilişkisi olan İbrahim Kutluay, kız arkadaşının sorulması üzerine “Edvina ile ayrıldık” dedi. Başarılı basketbolcu, bu durumun geçici bir ayrılık olup olmadığı yönündeki sorulara ise ‘’Vallahi ayrıldık. İlk ayrılmamız değil. Birçok kez ayrılıp barıştık ama artık bir daha barışacağımızı sanmıyorum” diyerek ilişkilerine kesin bir kararla son verdiklerini açıkladı. Edvina Sponza cephesinden ise bu karara nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.



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