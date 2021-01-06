İbrahim Büyükak gece yarısı muz arıyor

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve atlatan İbrahim Büyükak, “Sağlığımıza kavuştuk. Ağır bir şekilde geçirmedim” dedi. Baba olmaya hazırlanan oyuncu eşi Nurdan Beşen’in hamileliği hakkında, “Cinsiyeti belli olmadı 4 aylık daha aşermeler yavaş yavaş başladı. Nurdan geceleri canım muz istiyor diyor” dedi.





