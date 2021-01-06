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06 Ocak 2021 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:06 Ocak 2021 Çarşamba 13:00:00

İbrahim Büyükak gece yarısı muz arıyor

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Oyuncu İbrahim Büyükak önceki gün Levent'te objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve atlatan İbrahim Büyükak, “Sağlığımıza kavuştuk. Ağır bir şekilde geçirmedim” dedi. Baba olmaya hazırlanan oyuncu eşi Nurdan Beşen’in hamileliği hakkında, “Cinsiyeti belli olmadı 4 aylık daha aşermeler yavaş yavaş başladı. Nurdan geceleri canım muz istiyor diyor” dedi.


Etiketler : İbrahim Büyükak oyuncu İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen
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