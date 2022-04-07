Huzurlu, mutlu ve sakin

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı 'Üç Kuruş' dizisinde yer alan oyuncu Nesrin Cavadzade bir dergi için objektif karşısına geçti. Kendisi gibi oyuncu nişanlısı Gökhan Alkan'la evlilik hazırlığında olan Cavadzade, "Şimdi olduğum halimi daha fazla kucaklıyorum. Huzurlu, mutlu ve sakinim" dedi.