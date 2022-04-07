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07 Nisan 2022 Perşembe 15:19:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 15:23:00

Huzurlu, mutlu ve sakin

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Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı 'Üç Kuruş' dizisinde yer alan oyuncu Nesrin Cavadzade bir dergi için objektif karşısına geçti.

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı 'Üç Kuruş' dizisinde yer alan oyuncu Nesrin Cavadzade bir dergi için objektif karşısına geçti. Kendisi gibi oyuncu nişanlısı Gökhan Alkan'la evlilik hazırlığında olan Cavadzade, "Şimdi olduğum halimi daha fazla kucaklıyorum. Huzurlu, mutlu ve sakinim" dedi.

Etiketler : Huzurlu mutlu ve sakin Uraz Kaygılaroğlu kin Koç ve Aslıhan Malbora
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