Huzur sesi kemanda

Görkem Sevindik, keman eğitimlerine başladı. En büyük tutkularından birinin müzik olduğunu ve geçmişte bu hobisine vakit ayıramadığını anlatan Sevindik, pandemiyle birlikte yeniden derslere başladığını söyledi. Keman çalmanın kendisine huzur verdiğini dile getiren oyuncu, "Küçük yaşlardan beri müziğe ilgim büyüktü. Fakat hep vakitsizlikten dolayı bu tutkumu gerçekleştirememiştim. Artık zamanı geldi" dedi.