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11 Aralık 2020 Cuma 17:02:00 - Güncelleme:11 Aralık 2020 Cuma 17:02:00

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar tektaşını sakladı

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5 Şubat'ta Kaan Demirağ ile dünyaevine girmeye hazırlanan Aslışah Alkoçlar, İstinyepark'ta yeni evi için mağazaları gezdi.

Aslışah Alkoçlar, kameralara poz verdiği sırada yüzüğünü saklayarak, milyonluk tektaşını göstermek istemedi. Ünlü isim, soruları yanıtsız bırakarak yoluna devam etti.

Etiketler : Aslışah Alkoçlar Hülya Koçyiğit Kaan Demirağ tektaş magazin
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