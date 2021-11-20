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20 Kasım 2021 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 20:00:00

Hülya eşimden özür diledi

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Eksi futbolcu Tanju Çolak, bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında yıllar sonra ilk kez konuştu.

Geçtiğimiz hafta Avşar Kızı'nın, "Tanju'nun numarasını hala silmedim" sözleri karşısında, "Hoşuma gitmedi desem yalan söylemiş olurum. Kendisine saygı duyuyorum" diyen Çolak, katıldığı bir programda Avşar'ın karısından özür dilediğini söyledi. Çolak, "Hayat devam ediyor. Oğlum var, kızım var, gelinim var. Hülya "Ben Aysun'dan özür diledim" dedi... Hanıma sordum "Evet" dedi. Yaşanmışlıkları söylemem lazım" dedi.

Etiketler : tanju çolak hülya avşar özür
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