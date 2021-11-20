Hülya eşimden özür diledi

Geçtiğimiz hafta Avşar Kızı'nın, "Tanju'nun numarasını hala silmedim" sözleri karşısında, "Hoşuma gitmedi desem yalan söylemiş olurum. Kendisine saygı duyuyorum" diyen Çolak, katıldığı bir programda Avşar'ın karısından özür dilediğini söyledi. Çolak, "Hayat devam ediyor. Oğlum var, kızım var, gelinim var. Hülya "Ben Aysun'dan özür diledim" dedi... Hanıma sordum "Evet" dedi. Yaşanmışlıkları söylemem lazım" dedi.