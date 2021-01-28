28 Ocak 2021 Perşembe 22:13:00 - Güncelleme:29 Ocak 2021 Cuma 12:56:00
Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'un başrollerindeki Masumiyet'in kira parası çocuklara
Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'un başrol oynadığı dizi ‘Masumiyet'in çekimleri devam ediyor.
Dizide Hülya Avşar’ın ev sahneleri, Sakıp Sabancı’nın hayattayken yaşadığı Beylerbeyi’ndeki görkemli yalısında gerçekleşecek. Sakıp Sabancı’nın kızı Dilek Sabancı da yapım şirketinden kiralama için alacağı parayı engelli çocuklar için kurduğu vakfa bağışlayacak.