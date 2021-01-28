Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'un başrollerindeki Masumiyet'in kira parası çocuklara

Dizide Hülya Avşar’ın ev sahneleri, Sakıp Sabancı’nın hayattayken yaşadığı Beylerbeyi’ndeki görkemli yalısında gerçekleşecek. Sakıp Sabancı’nın kızı Dilek Sabancı da yapım şirketinden kiralama için alacağı parayı engelli çocuklar için kurduğu vakfa bağışlayacak.