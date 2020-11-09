09 Kasım 2020 Pazartesi 16:43:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 18:36:00
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu açıkladı: Bir erkeğe ihtiyacım yok
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, Kuruçeşme'de bir benzin istasyonunda görüntülendi.
Zehra Çilingiroğlu, Demet Akalın’ın ‘Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor' sözlerinin hatırlatılması üzerine ‘’Bir erkeğe ihtiyaç duymam. Kendim hallederim'' karşılığını verdi.
RECEP ASLAN
- Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar şimdi böyle yaşıyor
- Burcu Kıratlı, Tuğba Melis Türk ve Elif Buse Doğan üniformayla sete çıktı
- 'Kuruluş Osman'da rol alan Cüneyt Arkın set kazalarını tek tek açıkladı: Saçım yandı, kaşım yarıldı
- ‘Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pakdemir açıkladı: Meske ve mesafe şart
- Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu açıkladı: Bir erkeğe ihtiyacım yok
- Çağla Demir son durumu paylaştı! Karantina bitsin, ormana koşacak