Hülya Avşar her yıl tatile gittiği Ayvalık'tan 55 milyon TL'ye ada satın aldı
Yaptığı yatırımlarla, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Hülya Avşar, her yıl tatil için gittiği Ayvalık'taki Çiçek Adası'nı satın aldı.
Hülya Avşar, yaptığı yatırımlarla adından sık sık söz ettiriyor. Son olarak Avşar, 55 milyon TL'ye Ayvalık'taki Çiçek Adası'nı aldı. Oyuncunun yeni yuvasının mimarisini kızı Zehra'ya emanet edeceği öğrenildi.
Son dönemde yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Hülya Avşar, yıllardır yaz tatilini geçirdiği Ayvalık’tan ada satın aldı.
Daha önce ailesi için çiftlik evi yaptırdığını söyleyen Avşar, Cunda yakınlarındaki Çiçek Adası için çoklu ortaklarla görüşme yaptı. Olumlu geçen pazarlığın ardından oyuncunun birkaç gün içerinde imzayı atacağı öğrenildi.
55 MİLYON TL ÖDEYECEK
Hülya Avşar’ın 55 milyon TL ödeyeceği adada, malikane ve tenis kortları gibi çeşitli spor alanları olacak. Oyuncu, yeni yuvasının mimarisini ise kızı Zehra Çilingiroğlu’na teslim edecek.
Yıllardır hayalini kurduğu ada için kesenin ağzını açan Avşar’ın yılın büyük bölümünü burada geçireceği söyleniyor. (Cadde)
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