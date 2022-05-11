Hollywood yıldızı benzetmesi

Merve Boluğur, tek başına alışverişteydi. Oyuncu, İstinyePark'ta lüks marka mağazaları gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Boluğur, subay şapkalarını andıran şapkası ve değişik tarzı ile dikkatleri üzerine çekti. Neşeli olduğu görülen Boluğur, kendisini görüntüleyen habercilere, "Vay, Hollywood yıldızı mıyım be" diyerek fotoğrafları beğendiğini dile getirdi.