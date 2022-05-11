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11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:54:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2022 Çarşamba 12:51:00

Hollywood yıldızı benzetmesi

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Merve Boluğur, tek başına alışverişteydi. Oyuncu, İstinyePark'ta lüks marka mağazaları gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi.

Merve Boluğur, tek başına alışverişteydi. Oyuncu, İstinyePark'ta lüks marka mağazaları gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Boluğur, subay şapkalarını andıran şapkası ve değişik tarzı ile dikkatleri üzerine çekti. Neşeli olduğu görülen Boluğur, kendisini görüntüleyen habercilere, "Vay, Hollywood yıldızı mıyım be" diyerek fotoğrafları beğendiğini dile getirdi.

Etiketler : Hollywood yıldızı benzetmesi Merve Boluğur İstinyePark
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