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01 Kasım 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 11:30:00

Hollanda'dan onur ödülü

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90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Yonca Evcimik, Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Balosu'na katıldı.

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Yonca Evcimik, Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Balosu'na katıldı. Geleneksel olarak yapılan 7. Altın Lale ödül töreninde Evcimik, onur ödülü aldı. Şarkıcı, "Bu özel günde yer almaktan hem de bu güzel ödülle onurlandırılmaktan gurur duydum" dedi. Evcimik, gecede sevilen şarkılarını seslendirdi.

Etiketler : Yonca Evcimik Evcimik Hollanda
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