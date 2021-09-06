Hızlı başlayıp zirvede bitiriyoruz

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca, yakın bir dostunun mekan açılışına katıldı. Arnavutköy'deki balıkçı restoranından çıkarken objektiflere yansıyan Kaynarca, yeni sezon çekimlerine henüz başlamadıklarımı söyledi. ''Sezona geç başlıyoruz. Hızlı başlayıp, zirvede bitiyoruz'' diyen Kaynarca, gittiği Özbekistan ve Kazakistan seyahatiyle ilgili ''Büyük ihtimalle yakında festival için tekrar gideceğim'' yanıtını verdi.