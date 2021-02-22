Hit şarkıyı ilk başta çözerim

'Seni Soruyorlar' ile listelerde yerini alan Ersay Üner, hit şarkıdan anladığını söyledi. Yazdığı birçok şarkı sözüyle müzik dünyasında kalıcı işlere imza atan Üner, ''Pop müziğin birkaç farklı formu var. Az bir alanda savaşıyorsun ve yeni bir hit üretmeye çalışıyorsun. Zor kısmı bu. Şarkıların nereye geleceğini, finalde nasıl bir kitleye ulaşacağını tahmin ediyorum ve hissediyorum. Bir şarkı dinlediğimde onun tutmayacağının garantisini veririm ama tutacağının garantisini veremem'' dedi.

