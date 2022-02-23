23 Şubat 2022 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:23 Şubat 2022 Çarşamba 19:00:00
Hırvatların gözdesi
En son ekranlara veda eden 'Sen Çal Kapımı' dizisiyle adını Türkiye sınırlarının dışına çıkaran oyuncu Kerem Bürsin Hırvatistan'da ödüllendi.
En son ekranlara veda eden 'Sen Çal Kapımı' dizisiyle adını Türkiye sınırlarının dışına çıkaran oyuncu Kerem Bürsin Hırvatistan'da ödüllendi. Oyuncu, bir internet sitesi tarafından 'En İyi Türk Erkek Oyuncu' seçildi. Bürsin, 16 bin oy alarak tüm rakiplerini geride bıraktı.