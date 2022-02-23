Hırvatların gözdesi

En son ekranlara veda eden 'Sen Çal Kapımı' dizisiyle adını Türkiye sınırlarının dışına çıkaran oyuncu Kerem Bürsin Hırvatistan'da ödüllendi. Oyuncu, bir internet sitesi tarafından 'En İyi Türk Erkek Oyuncu' seçildi. Bürsin, 16 bin oy alarak tüm rakiplerini geride bıraktı.