Hindistan'da tutkusunu anlattı

Oyuncu Burak Deniz, Hindistan'da her yıl düzenlenen Asya'nın önde gelen medya ve eğlence konferansı FICCI Frames'in onur konuğu oldu. En son dijitalde yayınlanan 'Şahmaran' dizisinde Serenay Sarıkaya ile yer alan Deniz oyunculuğun bir tutku olduğunu söyledi. Deniz, "Oyunculuk benim için bir tutku oldu ve kendimi ifade etme şekline dönüştü. Mesleğimi, bana para kazandırmasından ötürü beni rahatlatan bir iş olarak görüyorum" dedi. Deniz, Hint sinemacılardan oyuncu Amir Khan ve yönetmen Raju Hirani ile aynı projelerde yer almak istediğini de belirtti.

