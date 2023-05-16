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16 Mayıs 2023 Salı 17:13:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 17:13:00

Hikaye yazarken oyuncu oldu

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Seray Kaya, oyunculuğa başlama serüvenini anlattı.

'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinde yer alan Seray Kaya, oyunculuğa başlama serüvenini anlattı. Oyuncu, Vogue dergisi için kamera karşısına geçerek pozlar verdi. Kaya, "Hayalimde kurduğum hikayeleri kaleme dökmeye başladığım zamanlarımdı. Yazdığım karakterleri canlandırma düşüncesi beni çok heyecanlandırmıştı. Hiç beklemeden adım attım bu yolculuğa ve edindiğim en değerli ders hayallerimden asla vazgeçmemek oldu" sözlerini paylaştı.

Etiketler : seray kaya oyuncu bir küçük gün ışığı
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