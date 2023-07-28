93 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu Yılmaz Gruda, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Gruda için ilk olarak Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi'nde tören düzenlendi. Salondaki boşluk dikkat çekerken oyuncu Tuna Arman, vefasızlığa dem vurdu. Arman, "Salona baktığım zaman çok üzgünüm. Şubat ayına kadar çalışıyordu, ardından hastalandı. Mart ayında sosyal medya hesaplarımdan kan aramak için herkese yalvardım. Ama hiçbir ünlü geri dönmedi" dedi. Gruda'nın naaşı Karacaahmet Şakirin Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.