Hiç yasak yokmuş gibi

Oyuncular Rıza Kocaoğlu ile Derya Şensoy, Cihangir'de kameralara yansıdı. İkili, sokağa çıkma yasağının olduğu günde bir mekânda saatlerce oturdu. Fotoğrafları çekilince panik olan Kocaoğlu, habercilere el hareketi yaparak tepki gösterdi. "Büyük iş mi çektin şimdi, bu mu yani... Mekâna ayıp" şeklinde çıkışan Kocaoğlu, ardından Şensoy ile sohbetine kaldığı yerden devam etti.

Recep ASLAN

