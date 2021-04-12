  • BIST
    1387.36
  • Dolar
    8,1671
  • Euro
    9,7338
  • Altın
    457,0520
İstanbul
3 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB ile 'pozitif gündem' dönemi: Fırsatlar ve zorluklar
AK Partili Hamza Dağ, CHP'nin '128 milyar dolar nerede?' yalanına cevap verdi
Dışa bağımlılığı en aza indirecek proje!
Açık açık dile getirdiler... Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz
4 emekli amiral ifadeleri alınmak üzere Ankara'da
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan genelgesi
Sahillerde iskele kirliliğine son verilecek
Türküleri gençlere aktaracaklar
Afrika'da çocuklara diş eğitimi
Youtuber Enes'e polis şoku
Hiç yasak yokmuş gibi
Düğün tarihi net değil
Bir habere 'tıkır tıkır' 113 bin TL!
Dönem dizisi çekmek zor
İspanyol şarkıcı Mario Morato'yu tercih etti
Biden tarihe geçebilir
Ramazan'da hava nasıl olacak?
Yazıcıoğlu suikastında 'helikopteri düşüren jet operasyonu' iddiası
Teknoloji devinden 16 milyar dolarlık satın alma
Rusya'dan ABD'nin tehditlerine cevap
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları
Tükürük bezinde de taş oluşur
Gargara ile virüsün akciğere inişini durdurabiliriz
Ramazan'da sağlıklı uyku önerisi 2 saat erken yatın
12 Nisan 2021 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:12 Nisan 2021 Pazartesi 12:00:00

Hiç yasak yokmuş gibi

ABONE OL

Oyuncular Rıza Kocaoğlu ile Derya Şensoy, Cihangir'de kameralara yansıdı. İkili, sokağa çıkma yasağının olduğu günde bir mekânda saatlerce oturdu.

Oyuncular Rıza Kocaoğlu ile Derya Şensoy, Cihangir'de kameralara yansıdı. İkili, sokağa çıkma yasağının olduğu günde bir mekânda saatlerce oturdu. Fotoğrafları çekilince panik olan Kocaoğlu, habercilere el hareketi yaparak tepki gösterdi. "Büyük iş mi çektin şimdi, bu mu yani... Mekâna ayıp" şeklinde çıkışan Kocaoğlu, ardından Şensoy ile sohbetine kaldığı yerden devam etti.

Recep ASLAN

Etiketler : rıza kocaoğlu derya şensoy tepki
Boğaza karşı romantizm

Boğaza karşı romantizm
Tuvana Türkay'a yapımcıdan konuşma yasağı

Tuvana Türkay'a yapımcıdan konuşma yasağı
Kibariye'ye ilk müdahale havada oldu

Kibariye'ye ilk müdahale havada oldu
Pandemi bitsin sonra düğün

Pandemi bitsin sonra düğün
Roberto Carlos bacaklı dediler!

Roberto Carlos bacaklı dediler!
‘Cevdet' için saçlarını kesti

‘Cevdet' için saçlarını kesti
Serdar'ın hikayesi Seçil'den

Serdar'ın hikayesi Seçil'den
4 yıl sonra ‘Gel de Sevme'

4 yıl sonra ‘Gel de Sevme'
Beyaz Show geri dönüyor

Beyaz Show geri dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER