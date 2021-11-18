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18 Kasım 2021 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 10:30:00

Heyecanlıyız mutluyuz

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Kıvanç Tatlıtuğ, baba oluyor. Oyuncunun 44 yaşındaki stil danışmanı eşi Başak Dizer, 3 aylık hamile olduğunu söyledi. İkili, bebeklerinin cinsiyetinin henüz belli olmadığını açıkladı.

Kıvanç Tatlıtuğ, baba oluyor. Oyuncunun 44 yaşındaki stil danışmanı eşi Başak Dizer, 3 aylık hamile olduğunu söyledi. İkili, bebeklerinin cinsiyetinin henüz belli olmadığını açıkladı.

Başrolünü Yasemin Allen'la paylaştığı 'Aşıklar Bayramı' filminin çekimlerini geçtiğimiz günlerde tamamlayan Kıvanç Tatlıtuğ'dan müjdeli haber geldi. 2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te sade bir törenle dünya evine giren çift, bebek heyecanı yaşıyor. 44 yaşındaki Başak Dizer, 3 aylık hamile olduğunu söyledi. Stil danışmanının eşi Tatlıtuğ'a hamile olduğu söylediğinde oyuncunun mutluluktan gözyaşlarını tutamayarak ağladığı öğrenildi. Müjdeli haberi açıklayan Başak Dizer, "Evet hamileyim, çok heyecanlıyız ve mutluyuz" derken Tatlıtuğ ise, "Baba oluyorum" diyerek mutluluklarını paylaştı. Çiftin bebeklerinin cinsiyetinin ise henüz belli olmadığını söyledi.

Etiketler : Yasemin Allen Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer
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