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26 Nisan 2021 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:26 Nisan 2021 Pazartesi 14:00:00

Heyecandan çenem titredi

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'Kuruluş Osman'da Lena karakterini oynayan Seray Kaya, yıllarca setlerde olmasına rağmen rolünü ilk canlandıracağı zaman heyecandan çenesinin titrediğini söyledi.

'Kuruluş Osman'da Lena karakterini oynayan Seray Kaya, yıllarca setlerde olmasına rağmen rolünü ilk canlandıracağı zaman heyecandan çenesinin titrediğini söyledi. İlk sahnesinde Yeşim Ceren Bozoğlu ile kamera karşısına geçen Kaya, ''En son oynarken çenemin titrediğini hissedip 'Ben oynayamıyorum' dedim. O an Yeşim, 'Bunu yapabiliriz' deyip sakinleştirdi. Sanki ilk projem, ilk kez kamera karşısına geçmişim gibi bir duygu oluştu bende'' dedi.

Etiketler : Kuruluş Osman Lena Seray Kaya
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