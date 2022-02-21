‘Hey Corç' borçlarımı kapattı

Ünlü müzik adamı Metin Özülkü, bir döneme damgasını Hakan Peker'in seslendirdiği 'Hey Corç' parçasının hikayesini anlattı. Four Seasons Aqua'da eşi Eda Özülkü ile sahne alan Özülkü, evliliğinin ilk dönemlerinde borç yatağında olduğunu söyleyip, "İşte bu dönemde şarkıyı yaptım ve o şarkıdan kazandıklarımızla borçlarımı kapattım" dedi. 39 yıldır Eda Özülkü ile beraber olduklarını anlatan Özülkü, "Nedense bu acıklı şarkılar evlendikten sonra ortaya çıktı" dedi.