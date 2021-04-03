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03 Nisan 2021 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:03 Nisan 2021 Cumartesi 12:30:00

Hesabım hacklendi

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Şeyma Subaşı, Mısırlı erkek arkadaşı Mohammed Alsaloussi ile bu kez İstanbul'da görüntülendi.

Şeyma Subaşı, Mısırlı erkek arkadaşı Mohammed Alsaloussi ile bu kez İstanbul'da görüntülendi. Bir süredir ABD'de bulunan ikili, Bebek Lucca'da baş başa yemek yedi. Subaşı, ilişkisinde her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Bir süre Instagram'da paylaşım yapmayan Subaşı, hesabının hacklendiğini, bu sürede sosyal medyadan bir süre uzak kalmayı tercih ederek, arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ettiğini açıkladı. Recep ASLAN

Etiketler : Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı İstanbul
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