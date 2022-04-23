Herkesin psikoloğu olmalı

4 yıldır televizyona ara vererek dijitalde sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Ceyda Düvenci, Etiler'deydi. Oyuncu, katıldığı bir programda 27 yaşından bu yana psikoloğa gittiğini açıklamıştı. Herkesin sağlıklı bir yaşam için psikoloğa gitmesini doğru bulduğunu belirten oyuncu, "Psikoloğa giden insana deli gözüyle bakılmasını anlamıyorum. Bence herkesin bir psikoloğu olmalı. Onlar bilim insanları ve insanın zihnini, kalbini bizden daha iyi biliyorlar. Ruhun buna ihtiyacı var" açıklamasında bulundu.