VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü
''Türkiye var oldukça biz de ayaktayız''
TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna Şentop'un esprisi damga vurdu
‘Bir Zamanlar Çukurova'da bebek sevinci
Eğlenceli set
Çocukların sesi oldu
Hastane camından kahraman sürprizi
Süper öğretmenin öğrencileri şair ve yazar oldu
Bebekleriyle parka sığındılar
Otizmli çocuklara köpekli terapi
Kansere dikkati çekmek için yollardalar
Başkan Erdoğan 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'ne katıldı
Sürü İHA avlayacak
50 terörist etkisiz hale getirildi
Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska: Herkes başkasının acısını azaltmak için elinden geleni yap...
Op. Dr. Evren Işık: Erkeklerde kısırlık problemi artıyor
Çocuklara özel renkli 23 Nisan etkinlikleri
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
İstanbul'un dereleri el atılmasını bekliyor
İsveç'te tekrar Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Paludan'a izin çıkmadı
Çin'de son 24 saatte 24 bin 411, Hong Kong'da 574 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kurtulmuş: Ayasofya'nın açılması halkın değerleriyle çakışan bir anlayışın rafa kaldırılması demektir
Pençe Kilit Operasyonu'nda son durumu paylaştı!
23 Nisan 2022 Cumartesi 09:47:00 - Güncelleme:23 Nisan 2022 Cumartesi 14:40:00

Herkesin psikoloğu olmalı

ABONE OL

4 yıldır televizyona ara vererek dijitalde sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Ceyda Düvenci, Etiler'deydi.

4 yıldır televizyona ara vererek dijitalde sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Ceyda Düvenci, Etiler'deydi. Oyuncu, katıldığı bir programda 27 yaşından bu yana psikoloğa gittiğini açıklamıştı. Herkesin sağlıklı bir yaşam için psikoloğa gitmesini doğru bulduğunu belirten oyuncu, "Psikoloğa giden insana deli gözüyle bakılmasını anlamıyorum. Bence herkesin bir psikoloğu olmalı. Onlar bilim insanları ve insanın zihnini, kalbini bizden daha iyi biliyorlar. Ruhun buna ihtiyacı var" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Herkesin psikoloğu olmalı Ceyda Düvenci Etiler
Kitabın geliri kız çocuklarına

Kitabın geliri kız çocuklarına
Yürüyen servet

Yürüyen servet
Yeni proje hazırlığı

Yeni proje hazırlığı
Tıpatıp Kıvanç

Tıpatıp Kıvanç
Estetik iddialarına fotoğraflı yanıt

Estetik iddialarına fotoğraflı yanıt
3 günde 1 milyonu geçti

3 günde 1 milyonu geçti
Anlamsız hareketler

Anlamsız hareketler
Festival başlıyor

Festival başlıyor
Masajlı Survivor keyfi

Masajlı Survivor keyfi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER