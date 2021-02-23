Herkesi hayatımdan çıkardım

Uludağ tatilinin ardından koronavirüse yakalanan Demet Akalın, karantinadan çıktı. İzolasyon süreci biten şarkıcı, sunduğu sabah programına geri döndü. Yayında yaşadıklarını anlatan Akalın, hastalığı hafif atlattığını ve çok kilo verdiğini söyledi. Hastalık sürecinde "En yakınımdakileri bile sildim" diyen Demet, "Destek olanlar çok oldu ama bana 'İşi bırakıyorsun değil mi' diye mesajlar atıldı. Bu süreçte İrem Derici ve Tarkan gibi birçok ünlü arkadaşım aradı. İrem sayesinde her gün kelle paça içtim. Orhan Gencebay bana bitkisel ilaçlar yolladı" dedi.

