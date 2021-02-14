Herkes kendi acılarını bulacak

Uzun bir aranın ardından ekrana "Kardeşlerim" dizisi ile dönmeye hazırlanan Fadik Sevin Atasoy, yeni karakteri Şengül için konuştu. 19 yaşında çocuğunu kucağına almış bir kadını oynayan Atasoy, bu rolün İtalyan sinemasının ikonu Anna Magnani'nin oynadığı kadınlara benzettiğini söyledi. Oyuncu, "Umuyorum ki herkes kendi ailesinden, kendi acılarından bir parça bulacak bu hikâyede" dedi.