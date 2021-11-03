Her zaman şükrederek hareket ediyor

TRT'nin 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Melisa Şenolsun hayatta hep şükrettiğini söyledi. Bir dergi için objektif karşısına geçen oyuncu, "Kendime çok acımasız olmamaya çalışıyorum. Şükretmek hayatta çok önemli bir kavram. Hep şükretmeye çalışıyorum. Bu da kabullenici bir yapı doğuruyor tabii. Ama şikayet etmek de insanı şikayet ettiği şey üzerinden değişime zorladığı için o da kıymetli sonuçlar verir. Kısacası dengeli olmak lazım buna çabalıyorum" dedi.