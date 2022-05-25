‘Her şeye Rağmen' gala

Erkan Petekkaya'nın başrolünde yer aldığı 'Her Şeye Rağmen' filminin galası 75. Cannes Film Festivali çerçevesindeki Marché du Film'de yapıldı. Etkinliğe Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş ile filmin oyuncularından Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz, Barbara Sotelsek ve Kaan Kaiser katıldı. Yapımda, gerçek hayatta yaşanan bir başarı hikayesi anlatılıyor.