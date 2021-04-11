Her şey kızının hayalleri için

8 ay önce baba olan oyuncu Necip Memili, kızının doğumundan sonra hayatının değiştiğini söyledi. Kız çocuğu olduktan sonra ağzından çıkan her kelimeye daha çok dikkat ettiğini belirten oyuncu, kızı ve eﬂinin hayallerini gerçekleştirmek için çalıştığını ifade etti. ReTouch Dergisi'ne konuşan Memili, "Çocuk sahibi olmam ve biriyle evlenmem. Hayatımdan memnunum" diyen birisiydim. Şu anki durumum benim için bir mucize'' dedi.