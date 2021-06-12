Her şey devletten beklemeyelim

Şarkıcı Orhan Gencebay, telif hakları konusunda "Her şeyi devletten beklemeyelim, meslek birlikleri iyi çalışıp telif yeterli toplasa konserlere gerek kalmaz" dedi.

Usta sanatçı Orhan Gencebay, TGRT Haber'de 'Bilmedikleriniz' programının canlı yayın konuğu oldu. Sanatçı, müzik dünyasının kanayan yarası telif haklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gencebay, "Her şeyi devletten beklemeyelim, illa pandemide konsere gerek yok, meslek birlikleri iyi çalışıp telif yeterli toplasa konserlere gerek kalmaz, devlet hibesine de gerek kalmaz, refah içinde yaşar sektör, toplanması gerekenin ellide bir oranı toplanıyor, yasal mevzuat da yeterli kimse bahane aramasın, yasa güncellenir o ayrı konu" dedi.

İSPATLASINLAR MÜZİĞİ BIRAKIRIM

Orhan Gencay, bir döneme damga vuran şarkılarının Arapça'dan intihal iddialarına da sert çıktı: 1979 yılında Mustafa Yolaçan ile bir söyleşi yaptık. Mustafa Bey o dönemde bunu sormuştu. Ozaman eğer benim başka bir kaynaktan aldığımı ispat eden olur ve getirirse delilini 'ben o anda müziği bırakacağıma şeref sözü veriyorum' dedim. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Allah korusun, ölürüm daha iyi. Tersine onlar bizden eser alıyor. Kimi yazıyor adımı kimi ise yazmıyor. Dünyada en çok eserleri dinlenen ve satışı olan 5-10 kişiden biriyim. Bu yalanlara kimse inanmasın'' dedi.