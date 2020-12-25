Cemre'den pandemide sürpriz nikah

Cemre Kemer, sürpriz nikahtan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa süre önce aralarındaki buzları erittiği Gülçin Ergül, eski dostuna tebrik mesajı yazdı. Kemer, ‘’ Pandemi yüzünden sadece aile olabildi. Canımın yarısı çok dostum yoktu… Cidden kalbimin bir parçası olan çok eksik… Sağlık her şeyden önce’’ yazdı.