Cemre'den pandemide sürpriz nikah

25 Aralık 2020 Cuma 02:57:00 - Güncelleme:25 Aralık 2020 Cuma 13:01:00
Hepsi Grubu'nun Cemre'sinden pandemide sürpriz nikah
Hepsi Grubu ile tanınan Cemre Kemer, erkek arkadaşı Emre Medina ile dün sade bir törenle evlendi.
Cemre Kemer, sürpriz nikahtan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa süre önce aralarındaki buzları erittiği Gülçin Ergül, eski dostuna tebrik mesajı yazdı. Kemer, ‘’ Pandemi yüzünden sadece aile olabildi. Canımın yarısı çok dostum yoktu… Cidden kalbimin bir parçası olan çok eksik… Sağlık her şeyden önce’’ yazdı.