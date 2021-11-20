20 Kasım 2021 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 11:00:00
Hepsi grubu toplanmıyor
Oyuncu ve şarkıcı Yasemin Yürük, 'Hepsi' grubuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, Trendyol'un Instagram hesabından canlı yapılan bir programa konuk oldu.
Kariyerine spor eğitmeni olarak devam eden Yürük, Sezen Aksu ile sahneye çıktığı anın en çok heyecanlandığı an olduğunu söyledi. Bir zamanlar Hepsi grubundan ayrılarak şarkıcılık kariyerine tek başına devam eden Gülçin Ergül'le barıştıklarını tekrar belirten Yürük, Hepsi grubu olarak müzik yapmayı düşünmediklerini söyledi.