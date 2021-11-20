Hepsi grubu toplanmıyor

Kariyerine spor eğitmeni olarak devam eden Yürük, Sezen Aksu ile sahneye çıktığı anın en çok heyecanlandığı an olduğunu söyledi. Bir zamanlar Hepsi grubundan ayrılarak şarkıcılık kariyerine tek başına devam eden Gülçin Ergül'le barıştıklarını tekrar belirten Yürük, Hepsi grubu olarak müzik yapmayı düşünmediklerini söyledi.

