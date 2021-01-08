‘Hepimizin işleri kötü gidiyor'
Ivana Sert, erkek arkadaşı Sezer Dermenci ile önceki gün Nişantaşı Citys'teydi.
Ivana Sert eski eşi Yurdal Sert'in ödediği 5 bin liralık nafakanın oğlu Ateş'in eğitim masraflarına yetişmediği için yüzde 300 zam yapılmasını isteyen Sert, davayla ilgili konuştu. Yurdal Sert’in ‘İşlerim yolunda gitmiyor’ açıklamasına karşılık Sert, "Hepimizin işleri kötü gidiyor ama çocuğumuz var ve ona bakmak zorundayız, Ben az bulmuyorum ama çocuğun okul masraflarını karşılamadığı için yapacak bir şey yok. Nafakayı çocuk için veriyorsun" dedi.
- Demet Özdemir aşka geldi! Sevgilisi Oğuzhan Koç ile fotoğrafını paylaştı
- Yılmaz Erdoğan'dan Netflix için yeni bir film
- Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan destek
- ‘Hepimizin işleri kötü gidiyor'
- Yeliz Yeşilmen'e büyük şok! 'Bakıcı evimi soydu'
- Berrak Tüzünataç ve erkek arkadaşı Ali Yörenç hayatlarına ortak oldular