Ivana Sert eski eşi Yurdal Sert'in ödediği 5 bin liralık nafakanın oğlu Ateş'in eğitim masraflarına yetişmediği için yüzde 300 zam yapılmasını isteyen Sert, davayla ilgili konuştu. Yurdal Sert’in ‘İşlerim yolunda gitmiyor’ açıklamasına karşılık Sert, "Hepimizin işleri kötü gidiyor ama çocuğumuz var ve ona bakmak zorundayız, Ben az bulmuyorum ama çocuğun okul masraflarını karşılamadığı için yapacak bir şey yok. Nafakayı çocuk için veriyorsun" dedi.

