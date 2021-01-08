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08 Ocak 2021 Cuma 17:56:00 - Güncelleme:09 Ocak 2021 Cumartesi 15:38:00

‘Hepimizin işleri kötü gidiyor'

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Ivana Sert, erkek arkadaşı Sezer Dermenci ile önceki gün Nişantaşı Citys'teydi.

Ivana Sert eski eşi Yurdal Sert'in ödediği 5 bin liralık nafakanın oğlu Ateş'in eğitim masraflarına yetişmediği için yüzde 300 zam yapılmasını isteyen Sert, davayla ilgili konuştu. Yurdal Sert’in ‘İşlerim yolunda gitmiyor’ açıklamasına karşılık Sert, "Hepimizin işleri kötü gidiyor ama çocuğumuz var ve ona bakmak zorundayız, Ben az bulmuyorum ama çocuğun okul masraflarını karşılamadığı için yapacak bir şey yok. Nafakayı çocuk için veriyorsun" dedi. 

Etiketler : Sezer Dermenci Ivana Sert magazin Yurdal Sert
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