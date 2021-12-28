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28 Aralık 2021 Salı 18:30:00 - Güncelleme:28 Aralık 2021 Salı 18:30:00

Hem yazdı hem oynadı

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Bir markanın çocuklar için hazırladığı projesinde yer alan Sertab Erener, bu kez reklam filminde rol aldı.

Bir markanın çocuklar için hazırladığı projesinde yer alan Sertab Erener, bu kez reklam filminde rol aldı. Şarkıcı, bir dijital pazarlama şirketinin reklam filmi için kamera karşısına geçti. Aynı zamanda reklamın şarkısını da seslendiren Erener'in ardından kampanyada başka ünlü isimler de boy gösterecek.


Etiketler : Hem yazdı hem oynadı Sertab Erener dijital pazarlama
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