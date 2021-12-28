Hem yazdı hem oynadı

Bir markanın çocuklar için hazırladığı projesinde yer alan Sertab Erener, bu kez reklam filminde rol aldı. Şarkıcı, bir dijital pazarlama şirketinin reklam filmi için kamera karşısına geçti. Aynı zamanda reklamın şarkısını da seslendiren Erener'in ardından kampanyada başka ünlü isimler de boy gösterecek.





