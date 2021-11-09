Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil

Şarkıcı Tuğba Özerk, müzik çalışmalarına devam ediyor. Özerk, çıkaracağı single çalışması nedeniyle Atina'da olmasını fırsata çevirdi. Şarkıcı, eşi Gökmen Tanaçar'la birlikte ufak bir tatil yaptı. Özerk, eşiyle Atina, sokaklarında keyifli vakitler geçirdi. Şarkıcı, Sezen Aksu'nun 'Yazık', 'Perişanım Şimdi', 'Sorma', 'Yalnızlık Senfonisi' ve 'Güllerim Soldu' şarkılarından oluşan yeni çalışmasını müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.