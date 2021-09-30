Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil

Yeni teklisi 'Müsaadenle'yle dijital platformlarda boy gösteren Rabia Tunçbilek, Paris'te bir mekanda sahne aldı. Konserin ardından 5 gün daha Fransa'da kalan Tunçbilek, iş seyahatini tatille birleştirdi. Eyfel Kulesi, Lourve Müzesi gibi Paris'in önemli yerlerini gezme fırsatı bulan Tunçbilek, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.