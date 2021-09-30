30 Eylül 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 14:00:00
Hem iş hem tatil
Yeni teklisi 'Müsaadenle'yle dijital platformlarda boy gösteren Rabia Tunçbilek, Paris'te bir mekanda sahne aldı.
Yeni teklisi 'Müsaadenle'yle dijital platformlarda boy gösteren Rabia Tunçbilek, Paris'te bir mekanda sahne aldı. Konserin ardından 5 gün daha Fransa'da kalan Tunçbilek, iş seyahatini tatille birleştirdi. Eyfel Kulesi, Lourve Müzesi gibi Paris'in önemli yerlerini gezme fırsatı bulan Tunçbilek, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.