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30 Eylül 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 14:00:00

Hem iş hem tatil

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Yeni teklisi 'Müsaadenle'yle dijital platformlarda boy gösteren Rabia Tunçbilek, Paris'te bir mekanda sahne aldı.

Yeni teklisi 'Müsaadenle'yle dijital platformlarda boy gösteren Rabia Tunçbilek, Paris'te bir mekanda sahne aldı. Konserin ardından 5 gün daha Fransa'da kalan Tunçbilek, iş seyahatini tatille birleştirdi. Eyfel Kulesi, Lourve Müzesi gibi Paris'in önemli yerlerini gezme fırsatı bulan Tunçbilek, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Etiketler : Müsaadenle Rabia Tunçbilek Paris
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