Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan şarkıcı Sıla, hastalığı atlatıp kendini işlerine verdi. Sıla, virüs yüzünden ertelediği Ege konserleri turunda üçüncü kez Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Konsere, siyah taşlı uzun elbise ile çıkan Sıla, güzelliğinin yanı sıra performansıyla dinleyicilerini mest etti. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Sıla, müzikseverlerin beğenisini topladı.