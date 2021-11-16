Hem göze hem kulağa

Günel Zeynelova, hayranlarıyla bir araya geldi. Azeri şarkıcı, Uluorta adlı mekanda sahne aldı. Günel, sahne performansı ve repertuarıyla sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Siyah pullu elbisesiyle göz kamaştıran Günel, danslarıyla da kendisini dinleyenleri mest etti. Azeri şarkıcı, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.