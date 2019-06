Hem ağladı hem ağlattı

“I Will Be There For You” şarkısıyla sevenlerini selamlayan Miles, “İki gün önce Michael Jackson'ın 10. ölüm yıldönümüydü. Ben de bir zamanlar birlikte çalıştığım dünya starını tüm dünyadaki hayranları gibi saygı ve özlemle andım. Bu akşam repertuvarımın büyük kısmını onunla birlikte söylediğim şarkılardan oluşturdum” diyerek büyük bir vefa örneği sergiledi. “Siyah İnci” lakaplı sanatçı, konserinin sonlarına doğru Türkçe şarkılar da seslendirdi. Yaklaşık iki saatlik sahne performansını “Konuşsana Bir Tanem” şarkısıyla alkışlar eşliğinde noktalayan şarkıcı dinleyenlere gözyaşı döktürdü.