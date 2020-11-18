Aytaç Şaşmaz'dan Timuçun Esen açıklaması

Hekimoğlu dizisinde oynayan Aytaç Şaşmaz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Rol arkadaşı Timuçin Esen ile abi – kardeş ilişkilerinin olduğunu söyleyen Aytaç Şaşmaz, "Timuçin ağabey ile çok güzel bir ilişkimiz var. Çok büyük oyuncudur kendisi, bana da çok şey kattı tecrübelerinden faydalandım" dedi.