  • BIST
    1293.43
  • Dolar
    7,7067
  • Euro
    9,1502
  • Altın
    464,6820
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Korona aşısında flaş gelişme! Başvuru yapıyorlar
Başkan'dan net mesaj: Hedefimiz tek haneli enflasyon
"2022'de banttan iniyor"
Bakü'de protesto: Rusya gitsin, Türkiye kalsın
Pierre Cardin yeni koleksiyonuyla Sonbahar-Kış sezonuna damga vurdu
Bakan Koca'dan flaş uyarı: Kitlesel bulaşma dönemine geçti
Yeni koronavirüs tedbirleri Cuma günü başlıyor
Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırı sonucu araçlar alev aldı
Putin: Kimse Türkiye'yi suçlayamaz
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti
ABD, Afganistan ve Irak'taki asker sayısını azaltıyor
Azerbaycan tezkeresi kabul edildi!
MEB'den uzaktan eğitim açıklaması
Serbest dalışçı Fatma Uruk dünya rekoru kırdı
İstanbul Ümraniye'de canlı bomba alarmı
Bakan Koca koronavirüste son duruma ilişkin verileri paylaştı
İtalya'da 3 Nisan'dan bu yana en yüksek ölüm sayısı
Koronavirüse karşı yeni tedbirler belli oldu
Müzikteki rekabetlerini tarzlarına taşıdılar!
Ata Demirer'in minik orman mutluluğu...
Aytaç Şaşmaz'dan Timuçun Esen açıklaması
Merve Oflaz ve sevgilisi Allan Hakko'nun olaylı günü!
Sertab Erener ve eşi Emre Kula'dan korona kararı!
Tuğba Özerk'ten samimi itiraf
18 Kasım 2020 Çarşamba 17:51:00 - Güncelleme:18 Kasım 2020 Çarşamba 17:51:00

Hekimoğlu'nun Emre'si Aytaç Şaşmaz'dan Ateş'i Timuçun Esen açıklaması: Çok şey öğretti

ABONE OL

Hekimoğlu dizisinde Emre karakterine hayat veren Aytaç Şaşmaz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Hekimoğlu dizisinde oynayan Aytaç Şaşmaz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Rol arkadaşı Timuçin Esen ile abi – kardeş ilişkilerinin olduğunu söyleyen Aytaç Şaşmaz, "Timuçin ağabey ile çok güzel bir ilişkimiz var. Çok büyük oyuncudur kendisi, bana da çok şey kattı tecrübelerinden faydalandım" dedi.

Ümit Sayın ve Jale ile maziye dönüş

Ümit Sayın ve Jale ile maziye dönüş
Oyuncu Hande'den single geliyor

Oyuncu Hande'den single geliyor
Ece Gürsel'den gövde gösterisi... Hem şarkı hem tiyatro oyunu ile geliyor

Ece Gürsel'den gövde gösterisi... Hem şarkı hem tiyatro oyunu ile geliyor
Serenay Sarıkaya geçmişe sünger çekti! Cem Yılmaz'ın aldığı hediyeleri iade etti

Serenay Sarıkaya geçmişe sünger çekti! Cem Yılmaz'ın aldığı hediyeleri iade etti
Çırağan'da düğün var

Çırağan'da düğün var
Bu haberler sadece dedikodu

Bu haberler sadece dedikodu
Ünlü şarkıcı İrem Derici koronavirüse yakalandı

Ünlü şarkıcı İrem Derici koronavirüse yakalandı
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den maske takmayanlara sert çıkış: Sizin yerinize ben utanıyorum

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den maske takmayanlara sert çıkış: Sizin yerinize ben utanıyorum
Ünlü DJ Burak Yeter: En iyi 100 DJ arasındayım

Ünlü DJ Burak Yeter: En iyi 100 DJ arasındayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER