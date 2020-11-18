Aytaç Şaşmaz'dan Timuçun Esen açıklaması

18 Kasım 2020 Çarşamba 17:51:00 - Güncelleme:18 Kasım 2020 Çarşamba 17:51:00
Hekimoğlu'nun Emre'si Aytaç Şaşmaz'dan Ateş'i Timuçun Esen açıklaması: Çok şey öğretti
Hekimoğlu dizisinde Emre karakterine hayat veren Aytaç Şaşmaz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.
Hekimoğlu dizisinde oynayan Aytaç Şaşmaz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Rol arkadaşı Timuçin Esen ile abi – kardeş ilişkilerinin olduğunu söyleyen Aytaç Şaşmaz, "Timuçin ağabey ile çok güzel bir ilişkimiz var. Çok büyük oyuncudur kendisi, bana da çok şey kattı tecrübelerinden faydalandım" dedi.