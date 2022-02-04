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04 Şubat 2022 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 12:00:00

Hediye yerine bağış isteği

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Demet Özdemir'le rol aldıkları 'Aşk Taktikleri' filminin dijitalde izleyicisiyle buluşması için gün sayan Şükrü Özyıldız, Rumelihisar'ında görüntülendi.

Demet Özdemir'le rol aldıkları 'Aşk Taktikleri' filminin dijitalde izleyicisiyle buluşması için gün sayan Şükrü Özyıldız, Rumelihisar'ında görüntülendi. 18 Şubat'ta 34 yaşına girecek olan oyuncu, sevenlerinden hediye yerine bağış istedi. Özyıldız, çocuk istismarıyla mücadele yapan UCİM' e bağış yapılmasını talep etti.

Etiketler : Hediye yerine bağış isteği Demet Özdemir Aşk Taktikleri
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