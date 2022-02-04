Hediye yerine bağış isteği

Demet Özdemir'le rol aldıkları 'Aşk Taktikleri' filminin dijitalde izleyicisiyle buluşması için gün sayan Şükrü Özyıldız, Rumelihisar'ında görüntülendi. 18 Şubat'ta 34 yaşına girecek olan oyuncu, sevenlerinden hediye yerine bağış istedi. Özyıldız, çocuk istismarıyla mücadele yapan UCİM' e bağış yapılmasını talep etti.