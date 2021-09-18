Hedefi oyunculuk

Miss & Mr. Model Of Turkey 2021 güzeli Elif Çakar, yapımcıların gözdesi oldu. Çakar, gençlik dizilerinde rol alması için teklifleri alıyor. Gelen projeleri değerlendiren tescilli güzel, diksiyon, ses, nefes, mimik, doğaçlama, rol, hareket, şan, metin çözümleme, tirat-parça seçimi ve tirat gibi oyunculuk eğitimi alacak.

