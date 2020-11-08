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08 Kasım 2020 Pazar 14:32:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 14:17:00

Hazer Ergüçlü'den sevgilisi Onur Ünlü'nün genç bir kızla görüntülenmesine şoke eden açıklama: Cihangir'in ortasında aldatmaz

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Hazer Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'nün genç bir kızla görüntülenmesine “Cihangir'in ortasında sanmıyorum ki beni aldatsın. O kadar aptalsa kendimden şüphe ederim” dedi.

Oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen erkek arkadaşı Onur Ünlü, yakın dostları Melisa Şenolsun- Umut Evirgen çiftiyle Cihangir’de bir araya geldi. Ergüçlü'nün kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen arkadaşı geçtiğimiz günlerde genç bir kızla sarmaş doluş görüntülenmişti. Ayrıldıkları söylenen İkili o günden sonra ilk kez objektiflere yansıdı. Mekandan Onur Ünlü, arka kapıdan çıkarken Hazal Ergüçlü ise ön kapıdan çıkış yaparak kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

GÜL TAKABİLİR NORMAL!

Onur Ünlü’nün genç bir kızla çekilen görüntülerini izlediğini söyleyen "Cihangir’in ortasında sanmıyorum ki beni aldatsın. O kadar aptalsa ben kendimden şüphe ederim “ dedi ve ardından genç kızın Ünlü’nün öğrencisi olduğunu ekledi. Kendisine herhangi bir tepki vermediğini söyleyen Ergüçlü, genç kızın Ünlü'nün boynuna taktığı gül hakkında ise, “Tabii ki gül verebilir. Bana göre yanlışlık yok” yorumun yaptı. Ünlü'nün mekanın arka kapısından çıkması konusuna da değinen Ergüçlü, “Magazin basınının baskısından rahatsız oluyor. O yüzden öyle bir yöntem seçmiştir” dedi. 

RECEP ASLAN 


Etiketler : Hazar Ergüçlü Onur Ünlü Melisa Şenolsun Umut Evirgen
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