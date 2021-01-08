  • BIST
    1540.61
  • Dolar
    7,3642
  • Euro
    9,0086
  • Altın
    438,6180
İstanbul
12 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanı Koca: Son iki hafta içinde vaka sayısında düşüş oldu
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Yaylar şaşkın Akrep değişim için bekliy...
"Bu kış PKK'nın son kışı olacak"
"ABD'de yaşananlar insanlığı şok etmiştir"
Türkiye duyurdu: Azerbaycan gazı İtalya'ya ulaştı
Türk doktorlardan büyük başarı! Etkisiz hale getirildi
14 ilaç daha geri ödeme listesinde
Bakan Selçuk açıkladı: Ödemeler bugün itibariyle başladı
Dolandırıcılar artınca Bakanlık müfettiş timi kurdu
TÜRKSAT 5A uzaya fırlatıldı: İlk sinyal alındı
Berrak Tüzünataç ve erkek arkadaşı Ali Yörenç hayatlarına ortak oldular
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan Hollywood pozu
İbrahim Büyükak: 2020 bize son kıyağını yaptı
Ünlü oyuncu Mert Öğüt: Aşı için ben de varım
Seksenler dizisinin güzel oyuncusu Begüm Öner'den zona oldum paylaşımı
Deniz Akkaya çantaya değil toprağa yatırım yaptı
Kadının yaşı tüp bebekte başarıyı etkiliyor
Psikolojik sorun yaşamamak için plan yapın
Beslenme bozukluğu bebeklikte başlıyor
Ani atardamar tıkanıklığı ölümcül olabilir
Altın oranlı surat hesaplaması
Beyazıt Öztürk 6 milyon için yaşlandı
Hazal Subaşı korkusunu açıkladı
08 Ocak 2021 Cuma 03:36:00 - Güncelleme:08 Ocak 2021 Cuma 17:01:00

Hazal Subaşı korkusunu açıkladı

ABONE OL

En son Çukur dizisinde rol alan Hazal Subaşı, hayatta kendisini en çok amaçsız olmanın korkuttuğunu söyledi.

Moodboard dergisine açıklamalarda bulunan oyuncu Hazal Subaşı, ‘’ Amaçsız, hedefsiz kalmak beni her zaman çok korkuttu. Gelecek kaygısı gitgide hiçbir şey yapmak istememe güdüsü oluşturuyor insanda ya da tam tersi bir şeyler için kendini olması gerekenden çok daha fazla yoruyorsun ne sonuç elde edeceğini bilmeden. O yüzden şu an hedeflerim olduğu için, bir amaç uğruna çalıştığım, uğraştığım için ve artık hep böyle olacağı için, en azından öyle hissettiğim için çok huzurluyum’’ dedi.

Etiketler : Hazal Subaşı oyuncu Çukur dizisi
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un birlikteliği arkadaşlığı bitirdi

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un birlikteliği arkadaşlığı bitirdi
Mehmet Ali Erbil'den iki yıl sonra ilk tıraş

Mehmet Ali Erbil'den iki yıl sonra ilk tıraş
Şampiyon şef Serhat!

Şampiyon şef Serhat!
Hazal Filiz Küçükköse yeni dizisi için gün sayıyor

Hazal Filiz Küçükköse yeni dizisi için gün sayıyor
Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen çiftinden önlemlerle alışveriş

Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen çiftinden önlemlerle alışveriş
Demet Akalın indirime gitti

Demet Akalın indirime gitti
Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim'in tüm planları kızları Ses'e göre

Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim'in tüm planları kızları Ses'e göre
Kenan İmirzalıoğlu'nun önceliği ailesi

Kenan İmirzalıoğlu'nun önceliği ailesi
Yağmur Ünal'dan Türkan Şoray açıklaması: Annem istesin proje yaparım

Yağmur Ünal'dan Türkan Şoray açıklaması: Annem istesin proje yaparım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER