Hazal Subaşı korkusunu açıkladı

Moodboard dergisine açıklamalarda bulunan oyuncu Hazal Subaşı, ‘’ Amaçsız, hedefsiz kalmak beni her zaman çok korkuttu. Gelecek kaygısı gitgide hiçbir şey yapmak istememe güdüsü oluşturuyor insanda ya da tam tersi bir şeyler için kendini olması gerekenden çok daha fazla yoruyorsun ne sonuç elde edeceğini bilmeden. O yüzden şu an hedeflerim olduğu için, bir amaç uğruna çalıştığım, uğraştığım için ve artık hep böyle olacağı için, en azından öyle hissettiğim için çok huzurluyum’’ dedi.

