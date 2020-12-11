Hazal Filiz Küçükköse'den çekimler öncesi ev değişikliği

Yavuz Sultan Selim’in hayatını anlatıldığı dizide rol alacak olan Hazal Filiz Küçükköse, çekimlerin önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi. Bu sürede evini de değiştirdiğini aktaran oyuncu, ‘’Ev değişikliği bir süredir aklımda olan bir şeydi. Sonunda güzel bir ev buldum ve taşındım’’ ifadelerini kullandı.