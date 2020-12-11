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11 Aralık 2020 Cuma 13:35:00 - Güncelleme:11 Aralık 2020 Cuma 13:35:00

Hazal Filiz Küçükköse'den çekimler öncesi ev değişikliği

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Hazal Filiz Küçükköse, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Yavuz Sultan Selim’in hayatını anlatıldığı dizide rol alacak olan Hazal Filiz Küçükköse, çekimlerin önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi. Bu sürede evini de değiştirdiğini aktaran oyuncu, ‘’Ev değişikliği bir süredir aklımda olan bir şeydi. Sonunda güzel bir ev buldum ve taşındım’’ ifadelerini kullandı.

Etiketler : Hazal Filiz Küçükköse Yavuz Sultan Selimin hayatı dizi oyuncu magazin
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